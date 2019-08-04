Зеленского ждут массовые предательства соратников

04.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В скором времени многие депутаты партии «Слуга Народа» «кинут» президента Украины Владимира Зеленского и продадутся конкурирующим за влияние олигархам.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что какие-то группы депутатов в «Слуге народа» могут работать на олигархов – это естественный процесс. Я думаю, политическое руководство партии прекрасно понимает этот риск. Уже и Богдан говорил, что примерно 20% могут лечь на измену.

В качестве средств лечения, можно спорить насколько это будет эффективно и насколько это будет выглядеть цивилизованно, но, возможно, будет применён определённый императивный мандат.

Очень много людей, которых взяли с улицы. Да, люди без каких-то успехов и достижений, без имени, но, чтобы не было этого шлейфа связей и договорняков. И здесь риск. Да, когда к этим ребятам придут гонцы от содержателей украинской политики, откроют сумочку, в которой 250-300 тысяч баксов единоразово и плюс 5-10 тысяч долларов ежемесячно, то, конечно, есть риск», – отметил он.

По мнению Андрея Золотарёва, опасность для Владимира Зеленского очень велика, и в штабе президента это прекрасно понимают, поэтому и отправили нардепов «учиться» в Трускавец.

«Многие спрашивают: а на что там могут влиять? Если та же группа Коломойского начнёт выступать в качестве внутренних оппозиционеров, займётся бойкотом тех или иных законодательных проектов – это уже может оказаться проблемой. Это уже будут палки в колёса.

Угрозу прекрасно понимают, и именно ради этого устроили обучение народных депутатов в Трускавце, а не ради того, чтобы за неделю забить голову знаниями. Но понять, с кем придётся иметь дело, получить представление о психологическом портрете депутатов – кто является лидером, а кто заднескамеечником – это можно сделать. И сплочение команды», – резюмировал эксперт.