Зеленскому даже до уровня Саакашвили далеко – Лекух

Сравнение Зеленского и Саакашвили на удивление не идет на пользу первому. При том, что оба являются продуктом западного маркетинга, Саакашвили реализовал какие-то планы в отношении Грузии, тогда как для Зеленского Украина только лишь средство.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказал обозреватель, радиоведущий Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас очень много сравнений Зеленского с Саакашвили, и об этом как никто очень здорово сегодня пишет глава нашей парламентской дипломатии Леонид Слуцкий. Он вообще в этом отношении человек очень наблюдательный, правильный, такие любопытные параллели выводит. И я с ним согласен насчёт генезиса маркетинговых продуктов западных, потому что Зеленский и Саакашвили – это схематоз один и тот же. Но есть очень большая разница содержательной части. Если говорить откровенно, Саакашвили до событий 08.08.08 по региональным меркам был очень успешным политиком, он был противным, он был большой сволочью, но он был успешным политиком, и те задачи, которые перед собой ставил, ставил перед Грузией, были в той или иной степени реализованы. Не без издержек, не без варварства, но не надо отрицать и стеклянные полицейские участки знаменитые, и дорожное строительство, вообще строительство, отельное строительство, привлечение инвестиций – всё это было. В отличие от этого Зеленский – просто марионетка, натянутая сразу на лапу», – отметил он.

По словам обозревателя, Саакашвили всё потерял тогда, когда утратил связь с реальностью и полез на Россию. Причём полез не имея особой поддержки со стороны Запада, о чём потом было много интервью.

«В частности, есть воспоминания Кондолизы Райс, что да, его подталкивали, но это были неофициальные органы, это не был Госдеп, никто ему крышу не обещал, это было бы слишком. Всё-таки тогда соображали, что они будут иметь дело пусть с ослабленной, но с глобальной ядерной державой, и свобода манёвра была бы достаточно серьёзной. Тогда он надорвался и сожрал галстук. А Зеленский же сразу стал жрать этот галстук», – считает Лекух.

«Саакашвили, при всех его недостатках, был всё-таки национальным политиком. Да, он был во многом марионеткой Запада, но в принципе для него Грузия была не пустым звуком. Для Зеленского уже сейчас понятно, что Украина только инструмент и абсолютно пустой звук. Поэтому ему совершенно по барабану сколько там ребят останется», – заключил обозреватель.