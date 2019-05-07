Зеленскому «демократически» отобьют охоту увильнуть от НАТО

07.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина – не «диктаторская Россия», поэтому новоизбранному президенту Зеленскому не дадут свернуть с курса на ЕС и НАТО.

Другое дело – Петр Порошенко, который, ломая через колено сопротивляющихся, твердой рукой вел страну на Запад.

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Такие взаимоисключающие заявления сделал в эфире принадлежащего Порошенко «5 канала» экс-боевик «АТО», украинский офицер запаса Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, есть угроза, что может быть какой-то откат или, например, что сократятся какие-то программы НАТО из-за того, что просто не будет политической воли их выполнять, но мы не знаем, какая политическая воля будет с президентом Зеленским. Он якобы тоже говорит, что мы хотим в НАТО, правда, через референдум, что уже ставит под вопрос выполнение большинства программ и вообще реальное желание.

Потому что Порошенко фактически взял страну крепко за руку и повёл в Европу и НАТО. Большинство программ, которые сейчас выполняются, или ломались через колено, или всячески проталкивали политически, потому что он понимал, куда важно идти.

Будет ли так делать Зеленский, я не знаю, но надеюсь, что – то число военнослужащих, офицеров, новых генералов (очень много боевых генералов появилось), которые прошли вышколы в иностранных академиях, которые были за границей, сержанты, которые прошли вышколы в сержантских учебках, эта масса офицеров уже не даст этим реформам свернуться», – заявил экс-АТОшник.

«Как оно будет, никто не знает, но страна не зависит от воли одного человека, мы не диктатура, мы не Россия, мы Украина, и у нас много что решает парламент. Думаю, что вокруг Зеленского быстро появится много нормальных советников с военной точки зрения, у которых есть боевой опыт, которые были в НАТО, и они просто на пальцах объяснят ему, какие тенденции и в вооружённых силах, и в мировых трендах построения армии», – пригрозил Гай.