Зеленскому глубоко плевать на ТКГ – Погребинский о назначении Арестовича

30.10.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому безразлично, кто сидит в составе украинской делегации в ТКГ, и чем они занимаются, иначе он бы не назначал откровенных клоунов и беспринципных лжецов.

Об этом в эфире телеканала «ZIC» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это человек (назначенный на пост спикера в ТКГ блогер-пропагандист Алексей Арестович – ред.) без всяких взглядов, я не хочу его называть жуликом, кто-то его называет аферистом. Он сам признавал, что наврал про всякие военные дела, он сам рассказывал, что это было всё вранье, что то, что я на протяжении нескольких лет писал и собирал тысячи лайков, что всё это было вранье. Ему раз плюнуть, ну, враньё и враньё, у него есть там какая-то репутация приличного человека? Нет такой репутации. Теперь ему будет платить зарплату Зеленский, и он будет его любить и уважать, тут всё понятно», – заявил Погребинский.

«Другой смысл в этом, что президент Зеленский – вот он так относится к контактной группе, вот так он хочет, чтобы украинская часть контактной группы добивалась какого-то позитивного результата. Не хочет.

Если бы он хотел, то он бы вместе с главой Офиса не назначал туда представителей этого журналистского цеха, которые на протяжении многих лет призывали к войне против Донбасса и презирали «ту» часть украинского населения и работали для интересов другого государства, получая деньги от грантовых структур. Они же туда включили этих людей, этих клоунов включили, Ну и сейчас ещё одного клоуна включат.

Я считаю, что это отношение Зеленского к самому институту Трёхсторонней контактной группы. Если он подумает, чем закончились выборы для него и стоит определиться, как: воевать на западном фронте против Порошенко или искать место в центре (а это означает искать возможность компромисса), то тогда, может быть, и неважно, кто там, в Трёхсторонней контактной группе», – добавил политолог.