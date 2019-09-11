Зеленскому грозит разбирательство из-за бесполезного закона об импичменте

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Процедура импичмента была давно уже прописана в законодательстве Украины, но не была урегулирована.

Однако принятый отдельно закон – так же не реализуем на практике.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политический консультант Сергей Быков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У людей был запрос на закон об импичменте. У нас до сих пор эта процедура не была достаточно урегулирована в отдельном законе, но процедура импичмента, то есть отзыв президента Украины с поста, была прописана в конституции Украины и прописана в регламенте Верховной Рады. По большому счету, не было проблемы снять президента путем импичмента.

Но реалистична ли эта процедура? Когда необходимо скинуть президента, необходимо проголосовать 338 голосами. Абсолютно нереалистическая процедура! Изменилась ли эта процедура существенно, облегчилась она после принятия её как закона? Абсолютно нет», – отметил Быков.

При этом, по мнению эксперта, президент должен наконец разрешить дилемму, и если он не подпишет закон, то получит решительный ответ от оппозиции.

«Президент может не подписать этот законопроект. Он имеет такое право. Более того, сам Владимир Зеленский заявлял, что он не будет подписывать те законы, которые приняты с нарушением процедуры и регламента, поэтому сейчас Владимир Александрович находится на перепутье.

Или он закроет глаза на свои прошлые слова и подпишет законопроект, или, не подписав его, будет его блокировать.

В этом случае он получит мощный ответ от фракции «Европейская Солидарность» и от других оппозиционеров, которые будут заявлять о том, что таким образом президент пытается избежать урегулирования процедуры импичмента, хотя эта процедура есть в законодательстве», – добавил Сергей Быков.