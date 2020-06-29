29.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Образование, Политика, Права человека, Украина
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Зеленскому грозит срок за ликвидацию русских школ


Президент Украины Владимир Зеленский может быть привлечен к уголовной ответственности за нарушение Конституции страны и ущемление прав русскоязычных граждан.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Погребинского, речь идет о законе об образовании, запрещающем работу русскоязычных школ.

«Закон, который запрещает русские школы вообще в Украине. Вообще запрещают, с 1 сентября не должно быть ни одной школы, где дети учатся химии и физике на русском языке – только на украинском. Там можно еще на венгерском или на английском, а вот на русском уже нельзя. Это президент подписал. Это ты нарушил Конституцию напрямую, 10-ю статью Конституции. Между прочим, когда ты перестанешь быть президентом, это будет основание возбудить против тебя уголовное дело и искать возможность привлечь тебя к уголовной ответственности за нарушение украинской Конституции», – заявил Погребинский.

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