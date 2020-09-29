Зеленскому грозят майданами по всей стране за амнистию ополченцев Донбасса

29.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, прозвучавшие от назначенного представителем Украины в минскую ТКГ экс-премьера Украины 87-летнего Витольда Фокина, могут закончиться протестами по всей стране и свержением киевской власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife.TV» заявил эксперт Украинско-Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Амнистия никуда не клеится. Мы должны наказать виновных в конфликте, должны компенсировать жертвам потери, должны восстановить историческую правду и рассказать населению, что случилось, почему и как. Мы должны провести такие реформы, чтобы у нас больше этого в истории Украины не было. И тут амнистия, как какой-то благотворительный пластырь, который ни туда, ни сюда не лепится.

Более того, недавно Фокин в переговорном процессе заявил, что Украина готова прощать 150 или 200 тысяч человек в целом, и появился термин «нулевая амнистия». Я с удивлением узнал об этом термине, потому что в международной практике есть так называемая «слепая амнистия» – этот термин используется в документах ООН, и означает простить всех за всё», – сказал Мартыненко.

Он зачитал некоторые выдержки из документов, по его словам, доказывающие, что предложенная в Минске «нулевая амнистия» также предполагает прощение всех «коллаборантов» на момент подписания соглашения.

«Если Украина сейчас создаст такой документ – я боюсь, что у нас будет цепь майданов, и у нас не будет правительства», – добавил эксперт.

На это ведущая Людмила Немыря сказала, что уже сейчас готова выходить на протесты, чтобы не допустить принятия этого документа.

Также, по мнению эксперта, Донбасс ещё должен заслужить амнистию, пойдя на значительные уступки перед Киевом – например, разоружиться.

«Если сейчас тот же Фокин или минреинтеграции говорят «Мы готовы говорить об амнистии», то у меня возникает вопрос – амнистия в обмен на что? То есть мы – да, хорошо, Украина проведёт амнистию в соответствии с Минскими соглашениями, с посыланием на Женевскую конвенцию.

А взамен мы что получим? Мы получим отведение войск с той стороны или разоружение нескольких вооруженных подразделений ДНР и ЛНР? В Минских соглашениях этого нет – они в принципе прописаны так, что там Украина должна всё делать, а та сторона – непонятно. Будет просто смотреть, есть попкорн и наблюдать, как мы это всё выполняем? В мировой практике такого не бывает, амнистия даётся за что-то», – резюмировал Мартыненко.