Зеленскому грозят уголовным делом за «формулу Штайнмайера»

03.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский получит уголовные дела по статьям о госизмене и превышении полномочий.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Зеленский не имеет права подписывать «формулу Штайнмайера».

«Мы знаем, в Украине есть закон о международных договорах. Скажите, пожалуйста, правительство рассматривало этот текст? Совет национальной безопасности и обороны рассматривал этот текст? Давало ли правительство или президент полномочия, как это предусмотрено законом о международных договорах, кому-то для того, чтобы эти подписи ставились? Нет, нет.

А теперь возьмите, с одной стороны положите закон о правовом режиме военного времени, закон об обороне, закон о международных договорах, а справа – текст, о котором шла речь в Минске. Если под этим текстом появится чья-то подпись, можно сразу открывать уголовное дело.

Во-первых, это превышение полномочий, во-вторых, это государственная измена на основе торговли суверенитетом и территориальной целостностью. Я это говорю для того, чтобы эти слова, в том числе, услышал и Зеленский. Пора понять, что они дошли к краю в границе торговли суверенитетом. Если такие подписи появятся, он получит не только политическое фиаско, он получит и собственное фиаско», – заявил Бессмертный.