Зеленскому и его свите начали готовить плацдармы для отхода – офицер ВСУ

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Увольнение ближайших советников президента Украины Владимира Зеленского, которое произошло несколько дней назад, -является признаком того, что планируется эмиграция главы государства.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, теперь друзья президента могут, не привлекая к себе внимание, подготавливать почву и места, куда эмигрирует Зеленский.

«Я вижу очень много тенденций именно по подготовке, скажем так, достойного ухода Зеленского с политической арены. Я не говорю, что это уже он принял решение и не будет баллотироваться, но все к этому идет. Такие вещи, например, как увольнение Шефира – доверенного лица именно президента… я думаю, что доверенное лицо поехало трудоустраивать будущую жизнь президента и их клики. Потому что, будучи советником, официально имея должность, это привлекало бы внимание. А так бывший советник поехал себе что-то делать, ну, делает и делает. Примерно так я отношусь ко многим кадровым перестановкам, которые тихонечко уходят в лес для того, чтобы далее делать работу, связанную с президентом Зеленским», – заявил Лапин.