15.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция
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Зеленскому и Макрону Нормандская встреча нужна исключительно для самопиара

Перспективы встречи в Нормандском формате пока туманны, поскольку украинской стороне просто не с чем ехать на эту встречу. Украина ничего не делает для имплементации Минских соглашений и формулы Штайнмайера.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть высокая вероятность того, что эта встреча окажется в духе «поговорить», как это было, когда в таких встречах принимал участие Порошенко и они завершались безрезультатно.

Есть принципиальная позиция Кремля, что встречаться просто так нет смысла, нужно подойти к этой встрече с каким-то результатом, конкретным: разведение войск, имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Я крайне скептически отношусь к возможности имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

А вот проводить такую сугубо имиджевую встречу… да, и Зеленский из этого попытается выжать какие-то бонусы, и Макрон – поскольку для него Нормандский формат – чуть ли не единственная площадка, где он может заявить о себе как о лидере ЕС.

Но перспективы этой встречи неочевидны. Точно так же неочевидны перспективы форума восстановления Донбасса, который планировался на сентябрь, потом – на октябрь, и, по всей видимости, не состоится до конца октября.

Его в лучших традициях перенесут на ноябрь и т.д. Пока никакой подготовительной работы не ведется», – констатировал политолог.

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