Зеленскому лень писать предвыборную программу

08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Комик Владимир Зеленский, ранее заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины, обратился к украинцам с просьбой написать ему его предвыборную программу, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.

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“Мне кажется, старые политики живут по простому принципу – ни у кого ничего не спрашивая, много обещать. Я сделаю по-другому. Мы напишем мою программу вместе с тобой”, – обратился он к зрителям.

Также шоумен отметил, что когда ему помогут придумать тезисы для программы, он напишет ее и найдет пути решения “всех проблем”, после чего воплотит их в жизнь.