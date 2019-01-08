Зеленскому лень писать предвыборную программу
Комик Владимир Зеленский, ранее заявивший о намерении баллотироваться в президенты Украины, обратился к украинцам с просьбой написать ему его предвыборную программу, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.
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“Мне кажется, старые политики живут по простому принципу – ни у кого ничего не спрашивая, много обещать. Я сделаю по-другому. Мы напишем мою программу вместе с тобой”, – обратился он к зрителям.
Также шоумен отметил, что когда ему помогут придумать тезисы для программы, он напишет ее и найдет пути решения “всех проблем”, после чего воплотит их в жизнь.
Метки: Владимир Зеленский, Выборы
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