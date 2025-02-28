Зеленскому лучше не злить Трампа, чтобы не получить ответный удар – соратница президента США

Президент Украины Владимир Зеленский поступает глупо, критикуя американского лидера Дональда Трампа публично.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член Конгресса США, член Республиканской партии, эмигрировавшая из Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что любому иностранному лидеру не стоит публично оскорблять президента Трампа. Знаете, если у вас есть разногласия, лучше их решить. Он – президент страны, которая многое сделала, знаете ли, во всем мире, и сейчас он – единственная надежда на то, что война не будет разгораться дальше. Так что я думаю, что это очень неразумно. Я бы сказала, что это плохая идея, и президент Трамп обычно отвечает ударом на удар.

Если вы хотите вступить с ним в открытую конфронтацию, будьте готовы. Но вам придется заплатить за это, потому что он начнет говорить правду. И я не думаю, что президенту Зеленскому стоит делать такие заявления», – заявила Спартц.