Зеленскому мир на Украине смерти подобен – Царёв

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Когда закончатся боевые действия на Украине, у населения разрушенной, запутавшейся в долгах страны возникнет очень много неприятных вопросов к киевскому руководству, поэтому президент Владимир Зеленский делает, всё, чтобы война продолжалась.

Об этом в эфире канала партии «СР «За Правду» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Зеленский поступает всё время очень жёстко с тем, чтобы продолжались военные действия, просит оружие, категорически отказывается от переговоров? Потому что как только закончится война, Украина окажется в ситуации, когда…США никогда никого не восстанавливали. Афганистан, Ирак они восстанавливали? Они этим не занимаются. Уже прошли те времена, когда восстанавливали Японию, Германию после Второй мировой. И Украина будет разрушена, гигантское количество погибших. Кредиты – обратите внимание, деньги, которые даются Украине, даются в кредит. Даже сейчас при всём значении Украины, Зеленский не может добиться того, чтобы эти кредиты списали. Получают кредиты, выплачивают предыдущие кредиты, разницу оставляют в Украине на жизнь. И как только закончится война, перестанут давать деньги, кредиты останутся, экономика разрушена, люди погибшие», – сказал экс-депутат.

Именно тогда, по его словам, для Зеленского начнётся самое неприятное.

«Ему сразу станут задавать вопросы: а зачем? Были «Минские соглашения», выполни их. Тебе не нравится, что будет автономия на Донбассе? Так после того, как выполнил «Минск», ввёл войска, взял границу под контроль, отмени эту автономию. Были все возможности для Зеленского сделать так, как он хочет, и не развязывать эту войну. А когда война была развязана, было гигантское количество возможностей договориться и в любой момент её остановить», – отметил Царёв.