Зеленскому на майдане угрожают превратить Борисполь в донецкий аэропорт

Новости Украины

Сегодняшние майданщики не будут, как в 2013-2014 году расставлять палатки и протестовать полгода, если украинские правоохранители посмеют пролить хоть каплю их крови.

Об этом во время акции на майдане независимости в Киеве заявил бывший депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Граждане, мы собрались, чтобы не допустить госпереворот. Они надеются, что удержатся при власти на штыках МВД, они надеются, что здесь сегодня будут ставить какие-то палатки. Вы знаете, после того, как в 2014 году оттуда (показывает – ред.) нас валили с «калашей», танцевать с бубном и с палатками полгода никто здесь не будет и не собирается. Обращаю внимание Зеленского и его команды: мы все видим, что за 2 с половиной года президент Зеленский сделал ту эволюцию, которую Путин делал у себя в России 20 лет. Мы не дадим узурпировать власть, потому что на Украине есть нация! На Украине есть народ, а в России – пусть ему там «население» рукоплещет», – кричал Лапин.

«Мы понимаем, что могут быть провокации со стороны того всего, что здесь окружает. Вы знаете, сколько их там есть. Но мы – «свидомые» граждане! Я, как человек, который знает, что такое 2014 год, что такое война, хочу сказать: капля крови, пролитая в Киеве вне закона, приведёт к тому, что завтра мы будем биться за бориспольский аэропорт, а не за донецкий и не за луганский», – угрожал атошник.