Зеленскому на пальцах разьяснили, что если ничего не делать, он рискует потерять все

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бездействие команды Зеленского и отсутствие массовых акций с требованиями скорейшей инаугурации нового президента наказания коррупционеров уходящего режима приведут к тому, что уже в ближайшее время новоизбранный президент потеряет контроль над правоохранительной и региональной вертикалями, восстановить который будет очень сложно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С таким предостережением выступил украинский юрист, бывший замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Попробую человеческим языком объяснить, что обозначает затягивание инаугурации и отсутствие чётких требований к силовикам покинуть свои посты.

Это значит, что всё это время команда Порошенко не только продолжает грабить бюджет и ископаемые ресурсы, а и мобилизовывает вокруг себя весь чиновничий аппарат, силовиков и судей, доводя им сигнал, что осенью они вернутся и вновь станут силой.

Не принимаю рассказ о том, что ещё нет полномочий и поэтому нет действий. Прямое публичное требование нового Президента к Главе СБУ и Генеральному прокурору с требованием об отставке, как минимум переведёт аппараты этих ведомств, прокуроров и следователей в парадигму нового Президента мимо своих прямых начальников и расшатает их до состояния политической нелегитимности.

А прямое обещание расследовать деятельность правящей верхушки приведёт в стартовые позиции тех, кому нужно всего два дня для написания первых проектов ходатайств об аресте активов Порошенко и его команды.

Нечеткие сигналы никому неизвестных советников нового Президента в судебной системе уже привели к тому, что прямо сейчас делят и раздают должности судей, экстренно заседают, срочно назначают кадры и меняют географию судов первых инстанций.

Если в ближайшие дни не последует жёстких и публичных, с участием массовых акций, требований немедленной инаугурации, за предстоящий месяц будет потеряна почти вся правоохранительная и региональная власть.

И восстановить её станет тяжело, даже путём проведения досрочных парламентских выборов. Действовать нужно немедленно и очень жестко”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня Порошенко сменил главу Нацгвардии Украины, поставив туда своего человека. Ранее им были заменены руководители Нацсовета по ТВ и радиовещанию и командующего ООС на Донбассе, а также назначены 77 судей Верховного Суда.