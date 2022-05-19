«Зеленскому надо полгода с врачом наркологом пожить перед встречей с Путиным», – Соловьёв

Новости Украины

Военная кампания на Украине – это лишь эпизод в споре России с НАТО, где Москва требует убрать от своих границ силы альянса.

Об этом в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская кампания – это вообще дело проходящее. Наш Верховный главнокомандующий чётко сформулировал 15-го декабря цели и задачи, чего мы хотим, – вопросы стратегической стабильности. И вот когда мы этого достигнем, так начнут сразу любить», – сказал Соловьёв.

Он сравнил поведение сдающихся в Мариуполе нацистов «Азова» с разгромленными немцами, старавшимися откреститься от военных преступлений.

«Немцы как с утра проснулись и говорят – чувствуем, что мы такие антифашисты, так вот чувствуем, как антифашизм наполняет и главное, кого ни спросишь – самый большой оркестр был, оказывается, в дивизиях СС. Кого ни спросишь, все музыкантами были и водителями. Как сейчас эти все сдаются в плен. Кого ни спросишь – музыкант, водитель, повар. А кто же стрелял? – тю, не знаю», – привел пример Соловьёв.

Он призвал не верить украинской пропаганде.

«Когда мне совсем грустно, я смотрю Арестовича и веселюсь, потому что это, в принципе, идеальный вариант современного украинского политика. Человек, исполняющий роль Люси-конфетки, рассказывает, как они побеждают на войне. При этом их победы приводят к тому, что они теряют всё больше территорий. У них дикие потери, и те, кто его слушает, говорят – «мужик, мы когда выйдем, мы тебе морду набьём»… Я никогда не знал, что там, когда сдаются в «Азовстали», – это «сложнейшая операция, которую проводят спецслужбы Украины по спасению». Думаешь, твою мать, они просто руки в гору и пошли сдаваться. Чего наговорили? У них нет фейков, они просто психи. Реально, когда слушаешь Зеленского и думаешь – мужик ты выдыхай, так же нельзя. Он говорит, что он хочет встречаться с нашим президентом. Ему надо с врачом наркологом полгода жить. Какая встреча, о чём он? Человек не понимает, что он несёт. И вот это шмыганье носом, да его лечить надо. Он уже перегородку сжёг. Это тяжелое заболевание. Но конечно эта фотография, где сзади него мешки, и народ говорит – «кокаин завезли?» – напомнил телеведущий.