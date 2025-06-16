Зеленскому напомнили, что на его месте запросто могла быть Верка Сердючка

Вадим Москаленко.  
16.06.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За шесть лет властвования Зеленский превратился в «исчадие ада», который устраивает даже уголовные преследования своих бывших коллег.

Об этом на своём канале заявил уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За шесть лет властвования Зеленский превратился в «исчадие ада», который устраивает даже уголовные преследования...

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Ведущий попросил прокомментировать начавшуюся на Украине травлю перешедшего на сторону бандеровцев артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, за исполнение русскоязычных песен.

«Проблема Украины – что огромное количество стукачей начали заниматься травлей актёров, при этом не произведя ни одного продукта культурного на свет.

И даже сбор на этом концерте на нужды ВСУ был огромным. Людей было много, платили много, часть уходит на оплату актёров, а часть – на ВСУ», – сказал Балашов.

Он подчеркнул, что сами поднимающие скандалы «стукачи»-националисты зачастую никак не помогают украинской армии, но при этом рядятся в «патриотов».

«И меня здесь больше беспокоит даже не стукач, а президент Зеленский, который с тем же самым Веркой Сердючкой танцевал на корпоративах, выступал на свадьбах, шарился по баням с олигархами и прекрасно понимает, что творчество можно поломать изменением языковой политики.

Так же, как сломали «95 квартал», абсолютно русскоязычный коллектив, который перешел сейчас на мову, а их никто не смотрит. Они не смешные стали. Сам Зеленский стал не то, что не смешным, а каким-то исчадием государственного ада», – отметил он.

«И поэтому надо обращаться к президенту: А ты видишь, что делают в культурном смысле с твоей страной? А не ты ли источник вот этого вот преследования?

Я сегодня рассказывал о том, что в свое время в перечне кандидатов был в том числе и Данилко. Если бы те же самые олигархи взяли и выдвинули Данилко, он победил бы точно так, на выборах, как и Зеленский. С таким же преимуществом», – подытожил эмигрант.

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