Зеленскому направят приглашение на саммит глав стран СНГ

23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Страна-председатель Содружества Независимых Государств – Туркменистан – отправит приглашения на саммит главам государств-участниц, в том числе и президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

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“Пока приглашение никому не направлено, поскольку еще сформирована повестка дня предстоящего саммита. Она будет сформирована в эту пятницу (26 июля – ред.) на заседании совета постпредов, после чего повестка пойдет на согласование председательствующему в СНГ – президенту Туркменистана. И именно председательствующая сторона, в данном случае Туркменистан, будет направлять приглашения всем президентам, в том числе и Зеленскому. По регламенту, не позже чем за 45 дней до саммита эти приглашения будут разосланы”, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил о намерении пригласить Зеленского на саммит Содружества независимых государств (СНГ), который пройдет 11 октября в столице Туркменистана Ашхабад.

В мае 2018 года действующий на то время президент Украины Петр Порошенко отозвал всех украинских представителей из всех уставных органов СНГ. Через несколько месяцев Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ.