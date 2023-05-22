Зеленскому не дадут уйти героем – Золотарев

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Президента Украины Владимира Зеленского начала десакрализировать уже внутренняя пресса. Еще немного и его будут напрямую обвинять в развязании войны и предательстве.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил местный политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месяц назад, – никто не обратил внимание, – на «Украинской правде» появилась статья не многим известного автора Александра Зинченко. А, ведь, «Украинская правда», как и «Вашингтон пост» – это «Правда на Потомаке» [река в Вашингтоне], а это «Правда на Днепре», которая контролируется господином Фиалой. Я думаю, там ничего случайно не появляется. Вот, появляется статья, в которой прямо говорится, что не был бы Зеленский, а был бы Порошенко или Тимошенко, не было бы войны. Война вешается на президента. Я думаю, если пойдет речь и дальше о заморозке конфликта, еще и зраду повесят», – сказал эксперт.

«То есть, начинают потихоньку приоткрывать окно Овертона, как говорится. У меня очень серьезные опасения, что те, кого косплеит сегодня команда президента, они будут спустя некоторое время с радостью рвать, клеймить – это вопрос времени. Высока такая вероятность, что Владимиру Александровичу не дадут уйти героем», – заявил Золотарев.