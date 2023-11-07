Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, заявившись в Вашингтон в стиле милитари.

Об этом в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву заявил сбежавший Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я говорил о том, что он нарядился в костюм Мао Цзэдуна. Это факт. Он ходил в костюме Мао по Вашингтону, предполагая, что таким образом он добьется больше денег от американцев. Мне это очень странно», – сказал Кох.

Он полагает, что наряд Зеленского вызвал в Вашингтоне негативную реакцию.

«Я много раз говорил, что у каждой нации есть свои представления о дресс-коде, и они часто не совпадают. Работая на внутреннюю публику и какие-то сигналы посылая ей, человек может тем самым другому народу посылать другие сигналы.

Если ты надеваешь на себя костюм, хорошо, не Мао Цзэдуна, а Фиделя Кастро, то я бы не советовал рассчитывать на то, что это будет с энтузиазмом воспринято в Белом доме», – сказал Кох.