Зеленскому не избежать ответственности за преступную вакцинацию – эксперт

16.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Жители Украины перестали доверять власти в вопросе вакцинации, поэтому она фактически сорвана, и это – ответственность действующего президента.

Об этом на своем канале в Ютуб заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политик, который понимает, что его подчиненным не доверяют, не доверяют тем медпрепаратам, которые они тут пытаются протолкнуть, что большинство в Украине слушают и читают, что говорят в мире (а мир говорит, что российская вакцина – хорошая вакцина), что вакцинация срывается, что большое количество людей может заразиться и последствия могут быть хуже, и при этом не предпринимает никаких действий для того, чтобы снабдить свой народ, своих избирателей, своих сограждан нормальной вакциной, которой доверяют люди, – не имеет права быть лидером.

Он выдумывает какие-то бредовые причины, почему не нужно поставлять сюда российскую вакцину и тем самым оставляет перед угрозой заболевания, летальных исходов либо осложнений – миллионы своих сограждан. Я уверен, что подобные вопросы будут рано или поздно не только на его совести, но и на его политической и юридической ответственности.

Надо выбирать, готов ли ты танцевать перед заокеанским боссом или выполнять моральные обязательства перед своими согражданами и перед лицом опасности, о которой говорит весь мир, открыть границы нормальной вакцине сюда, чтобы люди поверили и сами начали вакцинироваться. Его, Зеленского, подход к государственному управлению назвать осмысленным нельзя», – резюмировал Максим Гольдарб.