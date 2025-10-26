«Зеленскому не на кого положиться на Западе, кроме Британии» – Бортник

Вадим Москаленко.  
26.10.2025 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 472
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за бестолкового руководства, внутренних распрей и непостоянства, Украина не может положиться ни на одну западную страну, поэтому в качестве хозяина выбрала Британию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый раз, когда Украина выходит на геополитический перекрёсток, когда нужно делать выбор, обязательно идёт встреча с британскими элитами. И это не только потому, что Украина сейчас зависима от Британии…

Это и потому, что Британия остаётся ключевым, наиболее влиятельным и последовательным игроком, как внутри американского истеблишмента, так и внутри Европы», – утверждает Бортник.

«Другой ставки на стабильную последовательную политику Украина сейчас сделать не может. На кого ставить? На Макрона, который танцует на одной ноге?

На американскую оппозицию, на демократов США, так разругавшихся с Трампом? Абсолютно…

На Мерца, который все равно связан с внутренними ограничениями негативного общественного мнения внутри Германии?

Поэтому и сложилась эта ставка на Британию, которая одновременно формирует вокруг себя коалицию и имеет влияние на США», – добавил он.

Все новости за сегодня



