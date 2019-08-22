Зеленскому не нужны европейские няньки, чтобы выполнить «Минск» – МИД РФ

22.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Киеву необходимо набраться смелости и выполнить Минские договорённости, соблюдение которых не требует никаких сторонних посредников – только лишь волю участников внутриукраинского конфликта.

Об этом в ходе брифинга заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо Киеву набраться воли, терпения, сил, настойчивости, я думаю, смелости, что, наверное, главное, и сделать то, что от Киева на протяжении нескольких лет ожидает всё мировое сообщество, а именно выполнить свою часть Минских договорённостей.

Любые посреднические усилия любых стран, любых групп лиц, политических деятелей – они, наверное, могут быть в контексте любой ситуации, они могут обсуждаться, эта помощь может приниматься той или иной стороной и так далее, но в данном случае речь идёт совершенно не о необходимости какого-то посредничества.

Здесь идёт речь о необходимости Киеву сделать свою часть домашней работы, выполнить Минские договорённости, при чём здесь посредничество между Киевом и Москвой с участием третьих стран для реализации Минских договорённостей – непонятно. Ни при чём», – отметила она.

«В Минских договорённостях, я хочу обратить внимание, об этом не просто говорил господин Небензя, постпред России при ООН, но он даже, мне кажется, совершил такую акцию: он распечатал совбезовскую резолюцию, в которой выражена поддержка Минским договорённостям, сами минские договорённости, попросил прочитать их членам Совбеза ещё раз, и обратить внимание на то, что ну нет там упоминания о России.

Поэтому для того, чтобы Киеву выполнить Минский пакет, содействие со стороны третьих лиц в налаживании диалога с Москвой не нужно, не то, что нет в этом необходимости, это просто абсурдно само по себе. Минские договорённости должны выполнять те, кому эти договорённости посвящены – это внутриукраинский кризис, соответственно, стороны этого кризиса, стороны этого конфликта должны выполнять эти договорённости», – подчеркнула Захарова.