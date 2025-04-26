Зеленскому не повезло с Трампом в Ватикане

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Украинскому диктатору Владимиру Зеленскому удалось лишь переброситься несколькими словами с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы римского.

На фотографии, которая появилась СМИ, видно, что они сидит на стульях друг перед другом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все это носило исключительно символический характер, а собеседники, скорее всего, перекинулись лишь дежурными словами, учитывая, что перед них не было даже стола, а вокруг продолжали ходить люди.

Впрочем, Зеленский тут же включил «антикриз».

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!», – пафосно комментирует тг-канал Зеленского.

Потом появилась информация, что Трамп и Зеленский договорились провести в ватиканских кулуарах вторую встречу.

Но по итогу стало известно, что американский лидер улетел в США, так и не встретившись с Зеленским.

Не повезло украинскому диктатору оказаться рядом с Трампом и на фото прибывших на похороны лидеров.