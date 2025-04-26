Зеленскому не повезло с Трампом в Ватикане

Игорь Шкапа.  
26.04.2025 14:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


Украинскому диктатору Владимиру Зеленскому удалось лишь переброситься несколькими словами с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы римского.

На фотографии, которая появилась СМИ, видно, что они сидит на стульях друг перед другом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому диктатору Владимиру Зеленскому удалось лишь переброситься несколькими словами с президентом США Дональдом Трампом...

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Все это носило исключительно символический характер, а собеседники, скорее всего, перекинулись лишь дежурными словами, учитывая, что перед них не было даже стола, а вокруг продолжали ходить люди.

Впрочем, Зеленский тут же включил «антикриз».

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!», – пафосно комментирует тг-канал Зеленского.

Потом появилась информация, что Трамп и Зеленский договорились провести в ватиканских кулуарах вторую встречу.

Но по итогу стало известно, что американский лидер улетел в США, так и не встретившись с Зеленским.

Не повезло украинскому диктатору оказаться рядом с Трампом и на фото прибывших на похороны лидеров.

«Лидеры стран на церемонии прощания рассажены в алфавитном порядке по первой букве названия своей страны на французском языке. Если бы использовался английский язык — президенты Украины (Ukraine) и США (USA) находились бы рядом, однако на-французском название США (États-Unis) начинается с другой буквы», –  пишет тг-канал Пул №3.

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