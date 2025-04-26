Зеленскому не повезло с Трампом в Ватикане
Украинскому диктатору Владимиру Зеленскому удалось лишь переброситься несколькими словами с президентом США Дональдом Трампом на похоронах папы римского.
На фотографии, которая появилась СМИ, видно, что они сидит на стульях друг перед другом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Все это носило исключительно символический характер, а собеседники, скорее всего, перекинулись лишь дежурными словами, учитывая, что перед них не было даже стола, а вокруг продолжали ходить люди.
Впрочем, Зеленский тут же включил «антикриз».
«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!», – пафосно комментирует тг-канал Зеленского.
Потом появилась информация, что Трамп и Зеленский договорились провести в ватиканских кулуарах вторую встречу.
Но по итогу стало известно, что американский лидер улетел в США, так и не встретившись с Зеленским.
Не повезло украинскому диктатору оказаться рядом с Трампом и на фото прибывших на похороны лидеров.
«Лидеры стран на церемонии прощания рассажены в алфавитном порядке по первой букве названия своей страны на французском языке. Если бы использовался английский язык — президенты Украины (Ukraine) и США (USA) находились бы рядом, однако на-французском название США (États-Unis) начинается с другой буквы», – пишет тг-канал Пул №3.
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