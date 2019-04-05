Зеленскому не позволят задать вопрос о сожженных заживо одесситах

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Выборы на Украине превратились в забавное шоу, за которым, к счастью, крымчане могут наблюдать со стороны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Марков, отмтетив, что предстоящие дебаты между кандидатами в президенты Украины Зеленским и Порошенко будет смотреть вместе с крымчанами на Ялтинском экономическом форуме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Конечно, они [крымчане] смотреть будут с интересом, но и с огромным удовольствием, что не имеют к этому цирку никакого отношения. Что они от этого шоу злых клоунов спасены нами, Россией, в 2014-м году», – отметил политолог.

Также он добавил, что неудобные вопросы о расстрелах на майдане и трагедии в одесском Доме профсоюзов американские кураторы Украины не разрешат ставить даже якобы «независимому» Владимиру Зеленскому.

«Знаете, все ждут, что будет такое раз-веселье и так далее. Я не думаю. Потому что не вполне от них зависит. Эти люди не будут реально управлять Украиной. Они будут выполнять волю реальной власти. Это значит спецслужбы иностранных государств.

Я прямо сейчас представляю, как сидят американские кураторы и составляют список, какие темы можно, а какие нельзя. Вот Зеленский, человек с Одессы, где убили 100 человек нацисты в 14-м году.

Как вы думаете, ему разрешат поднять вопрос о том, что расследование было и нашли убийц этих людей? Организатор убийств – вот он, спикер Верховной рады Парубий. Все знают, что он это организовывал. Как вы думаете, это разрешат Зеленскому спросить? Я думаю, нет. А разрешат ему спросить: «А кто убил 100 человек на майдане? Уж не Парубий ли с Пашинским и Турчиновым?», – заявил Марков.