Зеленскому не удалось убедить Венгрию перестать блокировать путь Украины в НАТО

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Позиция Венгрии по проведению комиссии Украина-НАТО на уровне министров или президентов остается неизменно негативной, передает корреспондент ПолитНавигатора.

. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба правительства.

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“Позиция Венгрии в целом остается неизменной, и формат, например, комиссии Украина-НАТО на уровне министров или президентов заблокирован. Но визит Североатлантического совета Венгрия могла бы заблокировать тоже, но не заблокировала, потому что здесь проявляет определенную гибкость и проявляет понимание ей тех проблем, с которыми сталкивается Украина, и в решении которых заинтересована не только Украина, но и Североатлантический альянс”, – сказал вице-премьер.

По словам Кулебы, Украина анализирует ситуацию, которая возникла в отношениях с Венгрией, в частности, относительно сотрудничества Украины и НАТО.

Напомним, Венгрия взяла курс на блокирование пронатовских перспектив Киева еще при прежней власти в лице Петра Порошенко. Таким стал ответ Будапешта на неуступчивость Киева в вопросе корректировки дискриминационного в отношении нацменьшинств украинского закона об образовании. После смены власти в Киеве в Венгрии выражали надежду на положительные сдвиги в этом вопросе, однако их пока не произошло.