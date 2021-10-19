Зеленскому не удастся довести до конца свою оккупационную политику – донецкий эксперт

Зе-оккупационная власть, активно продолжающая фашистскую политику Порошенко, просчиталась в своих антиукраинских расчётах. Намереваясь столкнуть лбами украинцев и русских, представляющих один народ, Зе-слуги добились обратного эффекта: к жителям Украины, наконец, пришло отчётливое понимание того, что постмайданная хунта использует людей, как пушечное мясо.

Об этом заявил один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поэтому теперь для украинцев жители Донбасса – пример того, как нужно бороться за своё успешное будущее, за свою страну, за мир, который для Зе стал спекулятивной темой.

Финальную точку в терпении украинского населения поставили не офшоры Зеленского и даже не тарифный геноцид, проводимый Зе-президентом, а чествование коллаборационистов, убийц, фашистов, к которым относится новый «символ» украинскости Степан Бандера. То, что этому душегубу поставили памятный крест в Киеве, – показатель преемственности его кровавых дел политикой Зеленского.

А я напомню, что Бандера, возглавлявший националистическую организацию ОУН, активно проводил этнические чистки. Сегодня эстафету этих чисток принял Зе-гарант. Ведь, украинские радикалы, прикормленные Зе-властью, подвергают гонениям всех, кто им не нравится, и в серьёзной опасности в «незалежной» сегодня не только русские, но и цыгане, которым буквально ежедневно достаётся от громящих всё на своём пути националистов. Здесь важно отметить, что неимоверные масштабы ксенофобии, расизма и межнациональной ненависти на Украину принесла проевропейская революция «гидности».

«Слуги» народа пока не отреагировали на новый фашистский мемориал в некогда городе-герое Киеве. Не факт, что пан Зе, которого «прижмут» радикалы, вскоре не совершит цветовозложение и земные поклоны «бандеровскому кресту». Очень символично, что после «слёз и соплей» Зеленского в Бабьем Яру, где не так давно «гарант» точно с издёвкой заявлял о том, что трагедия Бабьего Яра не должна никогда повториться, в Киеве открыли мемориал Бандере. Той особи, которая имела непосредственное отношение к расстрелам более 150 тысяч поляков, евреев, армян, цыган, военнопленных.

Но так как при Зе Бандеру возвели в ранг национальных героев, это значит, что Зеленский заложил мину замедленного действия – трагедия Бабьего Яра может повториться в современной Украине.

А я напомню, что в 2020 году ЦРУ рассекретило более 8 млн. документов 1921-1965 гг., доказывающих, что Степaн Бандера – шпион Германии – сотрудничал с нацистами, имел позывной Консул-2, обучался в спецшколе и подписал клятву верности III Рейху. Его конечной целью было уничтожение Украины. Кому давал клятву Зеленский – вопрос, но цель у него аналогична с бандеровской – уничтожение «незалежной».

Рядовые украинцы продолжают возмущаться установкой фашистского «бандеровского креста» в городе, который является матерью городов русских. Слава Богу, жители Украины, в которых заложен генетический код победителей, знают все преступления бандеровцев и говорят, что единственным спасением для «незалежной» станет следование примеру донбассовцев и дальнейшая интеграция в Большую Россию.

На фоне этого в ряде украинских городов – Одессе, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Днепропетровске (именно в Днепропетровске, а не в «декоммунизированном» Днепре) стали появляться билборды с единой фразой: «Да, мы один народ», делая отсыл к статье Владимира Путина «О единстве русских и украинцев». Местные Зе-чиновники в агонии срывают эти баннеры. Боятся. И для этого есть причины – терпение украинцев лопнуло.

Это говорит о том, что марионетки и Зе-камикадзе, продолжающие политику Бандеры и уничтожающие Украину, потерпят громкое поражение. Зеленского и всех, кто имеет непосредственное участие к этническим чисткам в «незалежной» и проекту «Анти-Россия», ждёт провал и трибунал. Украинцы, как и жители Донбасса, воссоединятся со своей исторической Родиной – Россией. А «бандеровский крест» станет надгробным крестом для оккупационной политики Зеленского», – заключил общественник.