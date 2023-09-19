Зеленскому не удастся настроить Глобальный Юг против Путина – Карасев

Анатолий Лапин.  
19.09.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Если на предстоящем заседании Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить представителей стран глобального Юга в том, что им нужно ввести санкции против России и поддержать Украину, то у него ничего не выйдет.

Об этом в эфире интернет канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если на предстоящем заседании Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить представителей стран...

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По мнению эксперта, публично заявляющая о продолжении войны Украина проигрывает России, которая говорит, что готова к переговорам.

«Президент едет туда, на Генассамблее выступить, для того, чтобы перевербовать, привлечь на сторону Украины так называемые страны глобального Юга, а им это не надо. Поэтому, если мы едем туда говорить о том, что надо Путина наказать, надо его победить, то это не пройдет – надо туда ехать уже с каким-то дипломатическим решением или, точнее, думать о дипломатии. Или вообще быть более гибкими.

Путин никогда сейчас не пойдет на переговоры, ему невыгодно. Но они же говорят: «Мы готовы на переговоры, так Украина же не хочет». И в этом смысле мы теряем преимущество перед странами глобального Юга. Потому что Россия за переговоры, а мы против, говорим: «Нет, дальше война» и так далее. Мы там не привлечем их», – заявил Карасев.

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