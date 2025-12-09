«Зеленскому не удастся пробежать между капелек» – укро-эксперт о показаниях Коломойского
У находящегося под следствием олигарха Игоря Коломойского накоплен большой багаж компромата на просроченного диктатора Владимира Зеленского, и анонсированные им громкие заявления, которые Коломойский намеревается сделать в суде, – это лишь первая часть «акта», за которым последуют реальные действия против бывшего комика. И в этот раз Зеленскому не удастся пройти сухим между капельками.
Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что может Игорь Валерьевич сказать? Скорее всего, говоря языком, на котором говорили предки Игоря Валерьевича и Владимира Александровича – «фойлочник». На идише это означает гнилой, лицемерный.
Собственно, подноготную партнерства с Владимиром Александровичем Коломойский может вывалить в таком объеме, что мало не покажется…», – отметил он.
«Игорь Валерьевич – это уникальный носитель информации. Другой партнер Игоря Валерьевича Коломойского, Боголюбов, судя по всему, плотно сотрудничает с НАБУ. Как знать, может быть, и здесь в унисон со своим многолетним партнером Геннадием Боголюбовым Коломойский играет.
Возможно, его анонсированные заявления – это первый акт того, что мы увидим. Скандал… кто бы что ни говорил.
Да, не публикуют записи, но это, скорее, пиар-инструмент. А следственные действия идут = и накопать могут много чего интересного. Если кто-то на Банковой рассчитывает пробежать между капельками и не замочиться, это напрасные старания», – заявил Золотарев.
