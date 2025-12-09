«Зеленскому не удастся пробежать между капелек» – укро-эксперт о показаниях Коломойского

Анатолий Лапин.  
09.12.2025 17:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1061
 
Вооруженные силы, Дзен, Компромат, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


У находящегося под следствием олигарха Игоря Коломойского накоплен большой багаж компромата на просроченного диктатора Владимира Зеленского, и анонсированные им громкие заявления, которые Коломойский намеревается сделать в суде, – это лишь первая часть «акта», за которым последуют реальные действия против бывшего комика. И в этот раз Зеленскому не удастся пройти сухим между капельками.

Об этом в эфире видеоблога Politeka Online заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У находящегося под следствием олигарха Игоря Коломойского накоплен большой багаж компромата на просроченного диктатора...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что может Игорь Валерьевич сказать? Скорее всего, говоря языком, на котором говорили предки Игоря Валерьевича и Владимира Александровича – «фойлочник». На идише это означает гнилой, лицемерный.

Собственно, подноготную партнерства с Владимиром Александровичем Коломойский может вывалить в таком объеме, что мало не покажется…», – отметил он.

«Игорь Валерьевич – это уникальный носитель информации. Другой партнер Игоря Валерьевича Коломойского, Боголюбов, судя по всему, плотно сотрудничает с НАБУ. Как знать, может быть, и здесь в унисон со своим многолетним партнером Геннадием Боголюбовым Коломойский играет.

Возможно, его анонсированные заявления – это первый акт того, что мы увидим. Скандал… кто бы что ни говорил.

Да, не публикуют записи, но это, скорее, пиар-инструмент. А следственные действия идут = и накопать могут много чего интересного. Если кто-то на Банковой рассчитывает пробежать между капельками и не замочиться, это напрасные старания», – заявил Золотарев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить