Зеленскому не удастся выехать на карантине из пропасти – эксперт

19.03.2020, Киев, Игорь Петров

Пандемия коронавируса станет предлогом для «списания» на нее многих проблемных вопросов, которые уже накопились в экономике и политике, но не в случае Украины.

Об этом в эфире UKRLIFE.TV заявил Виктор Скаршевский, экономический эксперт, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Спусковым крючком оказался коронавирус, теперь все будут списывать на коронавирус. И в Украине, и во всем мире. Точно так же я расцениваю и заявление со стороны РФ – давайте пересмотрим санкции, потому что коронавирус. Пересмотра санкций, их ослабления либо даже снятия со стороны европейских стран и государств звучало уже давным-давно, уже последние полгода так это точно, с разной степенью интенсивности.

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А сейчас опять же: коронавирус, давайте пересмотрим также и санкции. Потому что от этих санкций против России, в первую очередь, страдала не американская экономика, а европейская экономика. И Европа также заинтересована в смягчении либо даже снятии санкций, хотя эти санкции практически никак не повлияли на торговлю между РФ и Европой, которая с 2015 года стремительно растет, каждый год – как экспорт, так и импорт растет на 15-20 процентов.

Так если бы не было коронавируса, с точки зрения списания проблем и просчетов, а иногда и воровства банального, его надо было бы придумать. А так, есть коронавирус, все на него будем списывать.

Только я хотел бы сейчас заблаговременно сказать… если украинские власти захотят все списывать на коронавирус – экономические проблемы, резкий экономический спад, то хочу напомнить, что промышленное производство уже сокращается практически 8 месяцев подряд, задолго до коронавируса.

ВВП упал впервые с 2016 года в январе 2020 года, минус 0,5%, до вспышки коронавируса. То есть, в Украине проблемы и так без этой эпидемии. Просто, это ещё больше усугубит экономическое, финансовое и социальное положение украинских граждан», – констатирует эксперт.