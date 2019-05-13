Зеленскому нечем похвастать, кроме молодости

13.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Процесс вхождения Владимира Зеленского в должность превратился в шоу, которое показывает крайнюю степень деградации Украины, как государства.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский превратил в шоу вот это вхождение во власть. Он обращается к Верховной Раде. Рада говорит: «А, Вы хотите нас разгонять? Тогда сделаем двухэтапную инаугурацию». А потом через некоторое время скажут: «А давайте сделаем четырёхэтапную, а давайте в течение года вы будете каждый месяц вступать в должность».

Порошенко говорит: «Мужик, что ты, давай встретимся, у нас есть важные вопросы». А ему надо Зеленскому говорить, где его сфера бизнеса, где что нельзя трогать, а главное – «вот тогда я тебе дам безболезненно власть, если будешь трогать, не дам». Всё это показывает уровень деградации Украины как государства», – подчеркнул он.

Украинский политолог Вадим Трюхан принялся защищать Зеленского, утверждая, что система боится нового лица, поэтому сопротивляется переменам.

«Пришёл к власти несистемный политик и проблема-то в том ключевая, что система состоит не из одного Порошенко, а из тысяч чиновников, из сотен политиков. И сейчас вот эта вот система упирается, сопротивляется, пытается оттянуть момент, когда она уйдёт на вторые роли, потому что, придя к власти, вступив в должность, как мне кажется, насколько я сейчас верю, анализируя первые заявления Зеленского и его советников, он собирается сделать серьёзные изменения в стране и побороть эту систему. Поэтому они борются, пытаются заложить «закладочки», должности заполнить своими людьми, ещё чего.

Я понимаю, что вам бы хотелось, и много кому в руководстве Украины, чтобы президент Зеленский стал таким себе «puppet president», которым, как куколкой, управлял из Израиля господин Коломойский или ещё кто-то. Но пока что он не демонстрировал предрасположенности, чтобы от кого-то зависеть, почему сейчас и Коломойский начал нервничать, выходить в публичную плоскость», – уверяет Трухан.

При этом другой украинский политолог Александр Гончаров поддержал коллегу, заявив, что Зеленскому необходимо усмирить олигархов и навязать им правила честной конкуренции.

«Сейчас в Украине происходит тяжёлый и сложный процесс смены молодого поколения, тридцати пяти – сорокалетних, и старшее поколение должно уйти на заслуженный отдых, а оно не хочет, и это нужно признать. Вторая позиция, Зеленскому сейчас досталась чрезвычайно тяжёлая экономическая ситуация в стране. Что делать Зеленскому? Есть два выхода. Первый, опять вернуться к олигархическому консенсусу, когда 6-7 собственников финансово-промышленных групп определяли законы, по которым должна жить страна и развиваться экономика. Либо второй вариант, рискнуть и совершить подвиг, как в своё время, Франклин Рузвельт, 32-й президент США: посадить в одной комнате всех олигархов и подписать акт честной конкуренции», – надеется Гончаров.

Однако российский сенатор Франц Клинцевич в противовес сказанному заметил, что пока заявления Владимира Зеленского не обнадёживают тех, кто желает мирных отношений между Россией и Украиной.

«Нам сегодня интересны, на самом деле, несколько аспектов, как же будет дальше развиваться: первое, наши отношения с Украиной, они ухудшатся или, всё-таки, пойдёт какой-то прогресс; как будет решаться вопрос с Минскими соглашениями, а судя по всему, как говорят непонятные люди из команды, по войне на Донбассе перспективы нет. Вспомните заявления, которые сегодня или вчера отдельные высокопоставленные генералы говорили о том, что за сутки они в состоянии эту проблему закрыть, что меня очень сильно беспокоит, потому что там живут люди. И, всё-таки, как будет выстраивать свои отношения Украина экономические с РФ, и это, я считаю, важнейший ключевой вопрос, потому что от этого зависит, деградация Украины будет дальше продолжаться, или, всё-таки, наступит некая стабильность и начнёт в дальнейшем развиваться Украина с экономической точки зрения. Из всего, что мы сегодня обсудили, и что демонстрирует команда Зеленского, вызывает у нас очень большие, серьёзные сомнения и беспокойство», – отметил Клинцевич.

По поводу разгоревшегося спора о Крыме, сенатор подчеркнул, что приняв полуостров в свой состав, Россия защитила его от кровавой участи Донбасса.

«В силу того, что мы, правда, искренне считаем украинский народ братским, и наши общие языки – у нас общий язык, русский, а украинский, это диалект. События, которые произошли, связанные с Крымом – это решение было людей и народов, живущих в Крыму. Если бы Россия поступила по-скотски и сказала бы: «Это не наша территория», то в Крыму было бы значительно хуже, чем в Донбассе», – резюмировал Клинцевич.