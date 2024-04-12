Зеленскому нельзя отважничать. Россия хочет устроить над ним трибунал – беглый иноагент

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В рамках нового наступления российской армии, России не нужны будут новые территории – она будет стремиться захватить украинское руководство.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цели Путина – не наступление, не захват территорий, а идеологическая победа. Для этого нужно организовывать пропагандистские мероприятия, очень серьезные. Я думаю, главная задача наступающих войск на следующей стадии войны будет не столько захват территории, сколько захват руководства Украины», – сказал либерал.

«И излишнее проявление смелости со стороны Зеленского приведет к тому, что они действительно захватят представителей власти Украины и будут их судить, устроят международный трибунал. Во всяком случае, пока они это планируют. Это очень опасно, потому что в этом случае борьба переходит в плоскость показушности, идеологии, абсурда», – заявил Боровой.