Зеленскому нужна территориальная оборона только как пушечное мясо – Кривонос

09.09.2021 20:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В глазах президента Украины Владимира Зеленского территориальная оборона – это не способность создания кризисной системы взаимодействий в любой точке Украины, а дополнительный род войск для пополнения потерь на фронте.

Об этом в интервью бывшему представителю НАТО в России, отставному американскому военному Юрию Табаху заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас вроде президент подписал твою идею (закон о территориальной обороне – ред.)?» – спросил Табах.

«Он подписал абсолютно другой законопроект, это который якобы подавал он, хотя, естественно, что он его даже не писал. Это подали другие люди, и он очень отличается, потому что он дублирует те грабли, на которые наступали в 2014 году. И рассматривается территориальная оборона не как способность создания кризисной системы действий в любой точке Украины местных и центральных властей, это просто как дополнительный род войск для пополнения потерь на фронте», – ответил Кривонос.