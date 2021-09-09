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09.09.2021 20:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Зеленскому нужна территориальная оборона только как пушечное мясо – Кривонос

Новости УкраиныВ глазах президента Украины Владимира Зеленского территориальная оборона – это не способность создания кризисной...

В глазах президента Украины Владимира Зеленского территориальная оборона – это не способность создания кризисной системы взаимодействий в любой точке Украины, а дополнительный род войск для пополнения потерь на фронте.

Об этом в интервью бывшему представителю НАТО в России, отставному американскому военному Юрию Табаху заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас вроде президент подписал твою идею (закон о территориальной обороне – ред.)?» – спросил Табах.

«Он подписал абсолютно другой законопроект, это который якобы подавал он, хотя, естественно, что он его даже не писал. Это подали другие люди, и он очень отличается, потому что он дублирует те грабли, на которые наступали в 2014 году.

И рассматривается территориальная оборона не как способность создания кризисной системы действий в любой точке Украины местных и центральных властей, это просто как дополнительный род войск для пополнения потерь на фронте», – ответил Кривонос.

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