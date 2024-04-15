Зеленскому нужно подумать, а есть ли ресурс дойти до Керчи – Луценко

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 10:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Россия, Украина


Украинской власти нужно остановиться и подумать, есть ли у нее возможность выйти на границы 1991 года. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Луценко, Украина в прошлом году уже упустила возможность реализовать свой план и дойти до Керчи.

Украинской власти нужно остановиться и подумать, есть ли у нее возможность выйти на границы...

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«Возможно, с военными, представителями гражданского общества, с аналитиками сесть и подумать – вот, лозунг: «В этой войне мы должны выйти на границы 91-го года», – ну, все ж за, потому что этого требует Конституция и сердце. А мы имеем на это ресурсы? Смотрите, в начале 23-го года был единственный период, где-то месяца три-четыре Украина имела в два раза больше танков и артиллерии, чем Россия, об этом никто не говорит.

И в тот момент решили не рисковать, а подождать, пока Запад даст нам больше и еще больше, а потом туда – по этому направлению на контрнаступление, а также еще треть сил отдадим на «фортецю Бахмут». И вышло, как вышло. А теперь вопрос – у нас есть ресурсы для того, чтобы в таком режиме, как мы сейчас воюем, дойти до Станицы Луганской и Керчи?», – заявил Луценко.

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