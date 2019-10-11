Зеленскому нужны не руки, а три свистка в воздух

11.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, как на практике осуществить разведение войск в Донбассе, поскольку до сих пор не способен полноценно контролировать обстановку и давать четкие приказы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский дипломат и историк Николай Платошкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что для прогрессивного лидера Зеленского мало одной сигнальной ракеты, необходимо еще три свистка в воздух. Эти три зеленых свистка необходимо передать под черно-белым приемником. Может он так поймет. Что касается того, что бедному Зеленскому выкручивают руки, он единственный глава государства, которому руки не главное. Он умеет играть на пианино без участия рук.

Мне Зеленский напоминает другого человека, который называли не главнокомандующем, а главноуговаривающим», – заявил Платошкин.