Зеленскому обещают провал на выборах, шансов отменить кампанию уже нет

06.08.2020, Киев, Игорь Петров

Рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука уже догоняет показатели президентской политсилы «Слуга народа». К моменту местных выборов ОПЗЖ имеет шансы стать самой популярной украинской партией.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил Юрий Дудкин, военный и политический эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Оппозиционная платформа – За жизнь» осенью выйдет уже «ноздря в ноздрю» с партией «Слуга народа». Можно предположить, что ОПЗЖ наберет и больше голосов перед самыми выборами, буквально за недели», – сказал Дудкин.

Он пояснил, что рейтинг партии Зеленского тает из-за проблем в экономике Украины, с которыми не может справиться новая власть.

«Все кардинально меняется, причем, на глазах. Причем, не в лучшую сторону, а в худшую. Например, вчера мы узнали, что Европа предоставляет очередной транш Украине. И это такая радость! Но это не радость, это смерть для Украины. Все эти транши – это не помощь, это кабала, с колоссальными процентами. Я как флотский офицер могу сказать, что Украина уже не по ватерлинию, она по рубку тонет», – сказал эксперт.

Теоретически выборы, грозящие провалом Зеленскому, власть могла бы попробовать отменить под предлогом второй волны коронавируса на Украине. Однако вряд ли такой план осуществим, заявил на пресс-конференции в Киеве украинский политолог Алексей Якубин.

«Сможет ли центральная власть использовать коронавирус для отмены местных выборов? Из того, что я сейчас вижу, мне кажется, нет. Потому что в наших странах-соседках – в Польше, во Франции, прошли вторые туры местных выборов, и уже карантин – не фактор, который позволяет их остановить.

Другое дело, что могут обсуждаться темы дистанционного голосования, электронного голосования – то есть, такие вещи могут быть, но отменить местные выборы под лозунгами коронавируса, я думаю, что даже если кто-то хочет, так не получится», – заявил Якубин.