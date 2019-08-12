Зеленскому объяснили, чем для него обернётся коалиция с Вакарчуком

12.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В случае объединения партии «Слуга народа» с политсилой Святослава Вакарчука «Голос», всё украинское правительство будет втянуто в авантюры с предстоящими президентскими выборами в США.

Между тем, горький опыт прошлых выборов у Украины уже есть.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Даниил Богатырёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Объединение в коалицию с тем же «Голосом» было бы колоссальной ошибкой, это был бы просто выстрел себе в ногу.

Партию «Голос» можно, по большому счёту, без изменения сути и смысла было бы переименовать в партию «Сорос».

То есть, это проект определённых кругов как в США, связанных с Демократической партией, с неоконсерваторами, так и проект их украинских партнёров, я имею в виду конкретно Пинчука.

Если бы «Слуга народа» сейчас объединился с «Голосом», его бы подталкивали – и президента Зеленского, и украинский парламент, и украинскую власть в целом, к тому, чтобы сыграть какую-то роль на предстоящих американских выборах, а именно сыграть против Трампа и в поддержку Байдена.

Мы уже видели в 2016 году и в последующие годы, к чему приводят подобные попытки вмешиваться в американские выборы.

Не нужно этого делать, просто не надо объединяться с «Голосом», и всё», – заявил Богатырёв.