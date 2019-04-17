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17.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Зеленскому объяснили, что он не дорос до переговоров с Путиным

Комик Владимир Зеленский в случае своего избрания президентом Украины сможет вести переговоры не более чем с руководством одного из департаментов МИД России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра.

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«Вот поставить себя на место Путина – тебе надо будет вести переговоры с человеком, который еще недавно мог выступать у тебя на корпоративе где-нибудь. Был бы я президентом, наверное, какой-то мой личный представитель, он там вот, в комнате. Хочешь переговоров – переговаривайся… Выделяйте в МИДе человека на уровне начальника управления или департамента, и пусть Зеленский с ним переговаривается хоть круглые сутки», – заявил Ваджра.

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