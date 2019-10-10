10.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Донбасс, Мнение, Приднестровье, Украина
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Зеленскому объяснили, как сделать Донбасс похожим на Приднестровье

Российский журналист Александр Коц прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего неподконтрольную часть Донбасса с Приднестровьем, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Хотелось бы напомнить Владимиру Александровичу, что в Приднестровье не раздаются выстрелы благодаря российским миротворцам, которые до сих пор там дислоцируются. И это еще одно отличие, которое при желании можно устранить. Не в Приднестровье устранить, в Донбассе», – написал Коц в своем телеграм-канале.

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Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, сегодня во время пресс-марафона Зеленский заявил, что не может гарантировать, что донбасская ситуация не пойдет по “приднестровскому” пути.

«Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу. Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не произойдет», – сказал Зеленский.

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