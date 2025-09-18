Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Желающий продолжать войну во что бы то ни стало Зеленский может не дожить до конца 2025 года.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский будет мёртв, или исчезнет через три месяца. Потому что ситуация на поле боя настолько тяжёлая, что если бы Путин захотел, он мог бы её закрыть. Путин мог бы вернуться к старой тактике. Например, той, что они использовали против Вермахта от Вислы до Берлина, и за короткое время захватить всю оставшуюся часть страны», – сказал Вилкерсон.