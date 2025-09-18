Зеленскому осталось существовать считанные месяцы – экс-глава аппарата госсекретаря США
Желающий продолжать войну во что бы то ни стало Зеленский может не дожить до конца 2025 года.
Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский будет мёртв, или исчезнет через три месяца. Потому что ситуация на поле боя настолько тяжёлая, что если бы Путин захотел, он мог бы её закрыть.
Путин мог бы вернуться к старой тактике. Например, той, что они использовали против Вермахта от Вислы до Берлина, и за короткое время захватить всю оставшуюся часть страны», – сказал Вилкерсон.
«Он мог бы зайти со стороны Белоруссии, и так же того направления, где он уже продвигается, и даже с юга с дополнительными силами. Есть много российских войск, готовых к отправке, помимо тех, которые уже задействованы на поле боя.
Так что, если бы он захотел вернуться к такой блицкриговой войне, как русские вели после Курска до Берлина, он мог бы это сделать. Но он этого не хочет. Он хочет уничтожить оставшийся потенциал украинской армии, чтобы она не представляла угрозы для России. Отсюда его медленный и методичный темп», – добавил он.
