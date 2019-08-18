Зеленскому плевать на избирателей – он боится нацистов на улице

18.08.2019, Киев, Игорь Петров

У Владимира Зеленского нет плана, как остановить войну в Донбассе. Он будет действовать, исходя из конъюнктуры, – то есть давления нацистов на улице или полученных сигналов от мировых лидеров. Мнение избирателей нового президента уже не интересует.

Об этом в эфире канала Topinform заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единой позиции у Зеленского и его команды нет. Плана нет. Есть набор разных планов, которые не совпадают. Действовать Зеленский будет, исходя из политической конъюнктуры. У него нет свой идеологемы, своего видения. Или оно очень хрупкое.

Будут, условно говоря, правые создавать давление – Зеленский пойдет по пути Порошенко. Будет другая политическая конъюнктура, будет общество давить с требованием достигнуть мира, будут давить США, Россия, Европа чтобы реализовывать соглашения – будет мир.

Выборы прошли, Зеленский уже не боится электорат, но он боится граждан. Электорат может пойти проголосовать, граждане могут взять факелы или дубины и выйти на улицы. Фактор Майдана, протеста, будет очень серьезно, постоянно довлеть.

Потому что его электорат – офисные хорьки в основном, которые не пойдут его защищать. На улицу будут выходить правые или их оппоненты, группы, которые могут мобилизировтаь много людей. Вот они будут фактором опасности для Зеленского. Они будут определять политическую конъюнктуру, а не те люди, которые проголосовали за Зеленского», – сказал эксперт.