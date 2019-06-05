05.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленскому по инерции нарисовали рейтинг из уже прошлой жизни

Рейтинг партии «Слуга народа» к моменту внеочередных парламентских выборов на Украине будет примерно соответствовать рейтингу Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве уверенно заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Молчанов убежден, что последние неуверенные и даже неудачные шаги Зеленского не обрушат его рейтинг.

«Если выборы будут 21-го числа то «Слуга народа» будет иметь уровень поддержки где-то 30+.

В районе того же уровня, что и Зеленский в первом туре, где-то 32%, они вполне могут выйти.

Несмотря на то, что с каждым днем все больше вопросов к самому Зеленскому касательно быстроты реализации его обещаний», – рассуждает политолог.

Напомним, сегодняшний крайне необдуманный пост в Фейсбуке Владимира Зеленского об убитом полицейскими мальчике и погибших детях Донбасса, опубликованный сразу после прилёта в Брюссель, по мнению экспертов, впервые вызвал такой шквал негативных комментариев в профиле президента.

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