07.02.2019, Москва, Владимир Гладков

У жителей Юго-Востока Украины остались симпатии к нынешнему кандидату в президенты, комику Владимиру Зеленскому со времён его шуток над «оранжевыми».

Об этом во время пресс-конференции заявил историк и публицист Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперт вспомнил, как в 2008 году, в «глубоко оранжевые времена Ющенко» ему довелось ехать с простыми донбасскими обывателями в маршрутном автобусе из Донецка в Днепропетровск, в котором показывали шоу Зеленского.

«Кто помнит те времена, в том шоу Зеленский посмеивался, и над Януковичем, но особенно доставалось и Ющенко, которого играл Зеленский, и Тимошенко. На тот момент, после поражения в «оранжевой революции», в лагере регионалов была ещё дезориентация, многие отступили от Януковича, это были самые мрачные по тем временам события. Наблюдая за Зеленским, как он оппонирует как комик этой оранжевой власти, было видно, как люди испытывают к нему прям тёплые чувства», – рассказал историк.

«Конечно, с тех пор очень много и кардинально поменялось, но это некое позитивное восприятие именно на Юго-Востоке, причём, в самых «ядерных» его регионах, может пойти Зеленскому, в том числе и в плюс», – добавил Васильев.