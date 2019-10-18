Зеленскому подсказали, как мир в Донбассе выдать за свою победу

18.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Замораживание конфликта на Донбассе по приднестровскому сценарию было бы лучшим вариантом для Украины. В этом случае президент страны Владимир Зеленский сдержал бы свое предвыборное обещание прекратить войну, а Украина не сдала бы позиций.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил политолог Николай Капитоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровский вариант, которого так не хотят евродепутаты, это для нас было бы достижением, потому что в Приднестровье с 92-го года никто не стреляет. Там конфликт заморожен и не связан с человеческими жертвами. Это политический конфликт, но не военный.

Для нас это пока что недостижимая цель, это то, о чем Зеленский говорит, и то, что он будет, если получится у него этого достичь, выдавать как свою победу и то, что он выполнил предвыборное обещание и достиг мира. Если конфликт заморозится. Но это «если», оно остается под большим вопросом и цена за это россиянами запрашивается высокая», – заявил Капитоненко.