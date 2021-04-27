Зеленскому пока не светит встреча с Путиным

27.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимира Зеленского испугается поездки на переговоры в Москву под давлением националистов. Идеальным вариантом для него была бы встреча в российской столице всей «нормандской четверки».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам эксперта, такая встреча невозможна из-за отказа Украины выполнять взятые ранее договоренности.

«Я не сомневаюсь, что Путин не против был бы пригласить Макрона и Меркель, он готов же пригласить Зеленского. Представить себе, что Зеленский сам поедет – ну не пустят его. Он забоится, понятно. Но на четверых – это гораздо более реалистичный вариант. Я даже думаю, что это реалистично не только в Москве, хотя это было бы интересно.

Но дело в том, что пока что позиция Москвы понятна, известна, и она не меняется. Она заключается в том, что «нормандская четверка» может встретиться тогда, когда украинская сторона хотя бы начнет выполнять некоторые пункты, которые были там оговорены…

Мы же видим, что терпение европейцев исчерпывается. Ну мы видели реакцию на нашего замечательного героя Одессы Гончаренко в Европарламенте. Я такого не видел, как ему закрыли рот.

Я думаю, что сама по себе идея интересная, но для того, чтобы она реализовалась, нужно хотя бы минимально первые шаги. Если там есть люди, которые немножко соображают, то ясно, что это был бы сильный ход украинской стороны», – заявил Погребинский.