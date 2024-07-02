Зеленскому положили на стол реальную социологию: почему Украина заговорила о переговорах

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«В последние шесть месяцев ситуация поменялась. Если раньше Россия демонстрировала готовность идти на компромиссы номинальные, а мы занимали максимальную позицию – только деоккупация, контрибуции, репарации, наказание военных преступников, то сейчас наоборот. Россия влезает на дерево все выше и выше постепенно, а мы уже демонстрируем готовность к переговорам, хотя ситуация на линии фронта кардинально не поменялась. Меняется только геополитическая конъюнктура вокруг Украины», – сказал эксперт.

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«Зеленский остается Зеленским в этой ситуации, он просто следует общественному мнению, которое за последние шесть месяцев кардинально поменялось. Социологи показывают все это лишь частично, они не все могут опубликовать», – отметил политолог.

Ведущий предположил, что данные о реальных настроениях украинцев «Зеленскому положили на стол», после чего он заговорил о мире.

«На самом деле страна едет в направлении, которое задано с начала войны. Просто пассажиры этого поезда устали от поездки. Многие погибли, ранены, многих выбросило из вагона, основная масса хочет уже сойти на твердую землю. И второй перелом: большая часть общества, 60 – 70 процентов, выступает за прекращение войны. Из этой большей части общество менее половины готовы на переговоры. Но даже та половина, которая не готова на переговоры, выступает за замораживание, за прекращение войны без договоренностей с Россией», – резюмировал Бортник.