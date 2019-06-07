Зеленскому понравилось увольнять Климкина, Полторака, Луценко и Грицака – рейтинги растут

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент четыре постановления об увольнении чиновников предыдущего режима, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во время ток-шоу «Право на владу» на 1+1 рассказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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По его словам, глава государства повторно внесет постановления, в которых будет говориться об увольнении с занимаемых должностей генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака, а также главы Службы безопасности Василия Грицака.

«На следующей неделе президент Украины направит в Верховную Раду не три, а четыре представления на увольнение, в том числе Генерального прокурора Юрия Луценко», – заявил Стефанчук.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что не собирается подавать в отставку, потому что считает, что полностью справляется со своими обязанностями на нынешней должности.

В то же время Зеленский предлагал Климкину остаться на должности, но тот отказался.

Степан Полторак в свою очередь отметил, что продолжит возглавлять Министерство обороны до принятия Верховной Радой решения о его отставке.

Также напомним, что Верховная Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Проект постановления Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ поддержали 78 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосах.

Это означает, что уволит чиновников уже следующая Рада, в которой, как предполагается, у Зеленского будет большинство.

“Рада отклонила отставки Климкина, Грицака, Полторака. Депутаты упорно помогают Зеленскому нивелировать все косяки и дальше наращивать рейтинг”, – комментирует ситуацию журналист канала 112.Украина Владимир Полуев.

Напомним, согласно свежей социологии группы “Рейтинг”, партию “Слуга народа” готовы поддержать уже 49 % из числа определившихся избирателей. Полмесяца назад таких было только 39 %.