Запад продаст Зеленскому новое оружие для войны в Донбассе

03.07.2019, Торонто, Михаил Рябов

Украина будет закупать оружие в Канаде, а канадские инструкторы продолжат тренировать украинскую армию для продолжения борьбы против республик Донбасса.

Такие договоренности достиг украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Торонто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы договорились о поставках бронетехники», – сообщил глава государства.

«Так, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадского оружия… Мы уже видим инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине…

Мы осознаем, насколько важной для Украины является поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается. Особенно, когда речь идет о незаконном вторжении России на территорию Украины. И именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России», – уточнил канадский премьер Джастин Трюдо.

Зеленский призвал Запад сохранять санкции против России и пообещал вести информационную кампанию за возвращение ЛДНР.

«Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают паспорта «ЛНР» и «ДНР», а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются озадачить в вопросе «Кто мы?». Они – украинцы. На каком бы языке они не общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это самый сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым – это Украина», – подчеркнул Зеленский.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что правительство намерено не пускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

«Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнёров последовать этому примеру», — сказала Фриланд.

«Целый мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Потому что возвращение Крыма и мир на Донбассе – это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом тогда, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций», – призвал украинский президент.