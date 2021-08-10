Зеленскому посоветовали оставить славян в покое – и не разжигать вражду и ненависть

10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русофобское руководство Украины по указке США вмешивается во внутриславянские вопросы и фактически заставляет 90% населения своей страны возненавидеть самих себя.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила лидер украинского движения «Антивойна» Виктория Шилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трудно понять, почему по велению телевизора и американских дядюшек мы должны ненавидеть своих мам, пап, братьев, сестёр. Ну, 90% из нас, за исключением, может быть, части самой западной Украины. Родственники у нас живут в России и Белоруссии. И почему мы должны их ненавидеть? Потому что Зеленский, еврей по национальности, влезает в славянские вопросы и заставляет нас фактически ненавидеть самих себя – своих предков, братьев, бабушек-дедушек. Запрещает русский язык, русские школы. Пытается переименовать местную церковь. Она ему не нравится, потому что каноническая», – сказала она.

Виктория Шилова подчеркнула, что при этом самые ярые русофобы продолжают вести торговлю с Россией.

«При этом идёт торговля в РФ, это наш самый крупный партнёр. Там ЕС ещё есть, но в ЕС 27 стран, а Россия одна. Китай, Россия и ЕС – это наши три крупнейших торговых партнёра. У нас безвизовый режим, и так далее и тому подобное», – резюмировала Шилова.