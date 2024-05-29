Зеленскому поставлена задача кошмарить Россию дальнобойными ракетами до согласия Москвы на невыгодное перемирие – эксперт

Запад передаст дальнобойное оружие Украине, а его применение по территории России спишет на неадекватный киевский режим. После этого США заговорят о мирном процессе, который нужен для передышки перед более масштабной войной с Россией.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они имеют в виду, конечно же, территорию, которую сами признают, как нашу в границах до 2014 года. Соответственно, в данном случае, им это нужно, чтобы не подставляться самим, когда ведутся дискуссии о том, что истребители будут взлетать с аэродромов стран НАТО или будут присланы натовские солдаты воевать на Украину, то здравомыслящая часть западного общества говорит, зачем идти на такое провокации, которые чреваты даже ядерной войной. А в данном случае они используют Украину как свой полигон, все всегда могут спихнуть на украинских неадекватных руководителей, на того же Зеленского, которого они уже заранее назначили козлом отпущения, как бы ни закончился конфликт, и во всём обвинить Украину. Очень удобная позиция, что это неуправляемый киевский режим», – отметил он.

При этом эксперт призвал не приуменьшать возможности Зеленского, который держит власть внутри Украины, подчинив себе силовой и правоохранительный блок.

«У нас принято принижать субъектность Зеленского внутри Украины, якобы кукловоды – кого хотят, того и поставят. Но на самом деле все не так: он достаточно успешно упирается, и если бы хотели, его бы заменили на Залужного, которого вытащили в политическую дискуссию, раздули рейтинг, который до сих пор по украинской и западной социологии показывает больше 90%. Тем не менее, Зеленский и Ермак достаточно успешно упираются, и ценны не только тем, что Зеленскому сделали такой образ супермена, выступающего в образе жертвы защиты демократии, но и достаточно умело смогли расправиться со всеми конкурентами, выстроить вертикаль власти – силовики и военные им подчиняются. И говорить о смене власти не правовым путём на Украине не приходится, а выборы он запретил», – указал Скориков.

По его словам, в Европе и на Западе вообще ждут выборов в США, после чего будут какие-то попытки выйти на переговорный процесс.

«С нашей стороны вообще не нужно равняться на эту историю, потому что мы прекрасно понимаем, сколько раз нас уже обманывали – и в 2014 году, свергнув Януковича, после подписания соглашения, дальше Минские договоренности. Сейчас идёт наше наступление. Позиции России, не только военные, но и дипломатические, усиливаются. И однозначно нам вписываться в дипломатическую авантюру не стоит. Более того, если почитать различные доклады аналитических структур Соединённых штатов, там рассматривают запасной вариант, который заключается в раскачке ВВП Америки и стран Европы для передышки и более масштабной войны с Россией в будущем. И для этого им сейчас нужно перемирие», – заключил Скориков.